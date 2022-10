Encuesta señala amplio apoyo a la consulta popular impulsada por Gobierno de Ecuador

En torno a las enmiendas que buscan promover la seguridad ciudadana , un 86 % de los entrevistados apoyó la posibilidad que las Fuerzas Armadas brinden un apoyo complementario a las funciones de la Policía en el combate al crimen organizado , un 10 % lo negó y un 4% no precisó respuesta.

Fortalecimiento de la Democracia

En torno a las enmiendas relacionadas con el fortalecimiento de la democracia, la encuesta asignó un 81 % de apoyo a la reducción del número de legisladores que forman la Asamblea Nacional y que actualmente es de 137 parlamentarios.

Un 75 % también dijo estar de acuerdo para que los partidos y movimientos políticos puedan existir y funcionar con un número de afiliados superior al 1,5 % de integrantes del padrón electoral de cada jurisdicción, y que se lleve registro de ellos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El 67 % de los entrevistados por Ipsos también aceptó que se elimine la facultad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para designar a las autoridades de control y otros funcionarios, y que se devuelva a la Asamblea Nacional esa posibilidad, como era en el pasado.

En las enmiendas ambientales, el sondeo de Ipsos determinó que el 77 % de sus encuestados apoyó la incorporación de un subsistema de protección hídrica al sistema de áreas protegidas del Estado.

Asimismo, un volumen similar de entrevistados apoyó que se compense a las comunidades que apoyen la generación de servicios ambientales.

La consulta popular impulsada por el presidente Lasso aún no se ha presentado oficialmente, pues mandó a revisión a la Corte Constitucional ocho preguntas que implican reformas constitucional, pero no descarta presentar próximamente otras dos más que, según el Gobierno, no implican modificaciones en la carta magna.

