Daniel Noboa dice que viajará hoy a EE.UU. para reunirse con Donald Trump

Liga Azul

Dijo que el correísmo no respeta la independencia de poderes. Dijo que la candidata Luisa González está involucrada de forma directa. "Teníamos que mostrar su verdadera cara y no debía alterarme (en el debate presidencial). La sentaron con Mujica, la peinan, despeinan, la hacen ver como buena gente, tranquilita". Dijo que desde el correísmo se quiso posicionar la imagen de Noboa como autoritario y que no respeta la norma, pero él prefirió manterse sereno durante el debate. Además, al 80% del país no le gustó que González se haya metido con una niña de cinco años, su hijo.

Además, a las gente no le gustó que González utilice la palabra majadero, la cual ha sido utilizada de forma permanente por el expresidente Rafael Correa para calificar a sus aversarios políticos. "Se vio una conexión con el autoritarismo".