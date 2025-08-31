Política
La Corte Constitucional instalará el lunes la audiencia los argumentos a favor y en contra de la Ley de Inteligencia

El debate se centrará en las demandas de inconstitucionalidad que cuestionan la norma por vulnerar derechos como la intimidad y la protección de datos personales.

   
La audiencia en la que se conocerán los argumentos a favor y en contra de la Ley de Inteligencia se instaló a las 10:17 de hoy, lunes 1 de septiembre de 2025, en la Corte Constitucional (CC). Esto dentro del caso número 86-25-IN y 59-25-IN (acumulado).

La norma enfrenta cuatro demandas de inconstitucionalidad y esta será la última diligencia convocada como parte del trámite de las demandas en contra de esa ley y las de Integridad Pública y de Solidaridad, que siguen en trámite. La jueza Alejandra Cárdenas llamó a esta diligencia.

De la Ley de Inteligencia están suspendidos 12 artículos y ocho del Reglamento General. Entre ellos, todo el capítulo que obligaba a personas naturales y empresas a entregar información por pedido de los organismos de inteligencia del Gobierno.

También quedaron suspendidos los artículos sobre la doble identidad de agentes, los gastos especiales sin respaldo y la interceptación de documentos.

Los denunciantes sostienen que la polémica en torno a la norma radica en que vulnera derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos personales.

La audiencia se desarrollará de forma virtual a las 10 de la mañana, con la intervención de la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Procuraduría y los demandantes.

Mientras tanto, en los exteriores de la Corte se ha convocado un plantón de organizaciones sociales.

