Aquiles Álvarez protesta por defensor público

Aquiles Álvarez se conectó de manera telemática a la audiencia y manifestó su rechazo a que sea representando por un defensor público, ante la inasistencia de su abogado de confianza, Diego Córdova Raza.

Mediante un escrito enviado ayer al juez, Álvarez pidió que se difiriera su audiencia porque su defensor tiene que atender una audiencia de juicio de otro caso. El magistrado se negó y por ello hoy, el alcalde de Guayaquil se presentó sin abogado.

En la audiencia, Álvarez expresó que no autoriza que su defensa técnica sea llevado por un funcionario de la Defensoría Pública. "A mí no me falten el respeto y a mí me defiende mi abogado. Públicamente se lo digo, ni siquiera ha abierto link de YouTube usted señor juez. ¿Qué no quiere que el país vea que me dejan indefenso? (...) A mí no me atropelle mi derecho a la defensa, se lo digo públicamente y yo no me voy a quedar frío, así se lo digo", aseveró.