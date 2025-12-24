Televisión
Así quedó el rostro de Jake Paul tras su pelea contra Anthony Joshua

El influencer estadounidense fue noqueado en seis asaltos, sufrió una doble fractura de mandíbula y debió someterse a una cirugía con placas de titanio.

   
El experimento de Jake Paul en el boxeo de élite ha chocado de frente con la realidad más cruda del peso pesado.

Lo que comenzó como un desafío mediático terminó el pasado viernes en el Kaseya Center de Miami con una escena escalofriante: el influencer estadounidense hospitalizado, con el rostro desfigurado y una doble fractura de mandíbula tras recibir un castigo implacable por parte del británico Anthony Joshua.

La pelea dejó secuelas físicas que podrían marcar un punto de inflexión en la carrera de Paul. Según reportes médicos y declaraciones del propio boxeador, el impacto de Joshua fue tan devastador que los cirujanos tuvieron que instalar cuatro placas de titanio para reconstruir su mandíbula.

"Es como si tuviera una pelota de béisbol ahí dentro. Está literalmente rota, hermano, completamente rota", confesó un Paul visiblemente hinchado

Además de la fractura, el tratamiento requirió la extracción de varios dientes, dejando al menor de los hermanos Paul bajo una estricta dieta líquida.

Fiel a su naturaleza de creador de contenido, Jake Paul ha intentado capitalizar incluso su proceso de recuperación. En un video que se volvió viral, se le ve licuando un hot dog de lujo con caviar de miles de dólares para poder ingerirlo a través de un sorbete.

Aunque el clip busca aplicar humor a la tragedia, las imágenes de su rostro —comparado por algunos medios con el del Hombre Elefante por la severa inflamación— subrayan la brutalidad del encuentro.

Pese al daño físico, el tono de Paul sigue siendo desafiante. En sus redes sociales publicó un mensaje sobre la persistencia y el "Sueño Americano", asegurando que no se arrepiente de haber subido al ring con un púgil de la talla de Joshua.

