Luciana Guschmer sufrió un accidente en casa: esto es lo que se sabe

En el mundo de la creación de contenido, donde el ritmo es frenético y la agenda no perdona, un segundo de distracción puede cambiarlo todo. Así lo experimentó Luciana Guschmer la noche del pasado 22 de diciembre. Lo que en principio parecía una torcedura común, de esas que se alivian con reposo y una compresa fría, escaló rápidamente hasta convertirse en una emergencia médica que ha puesto en pausa los proyectos de fin de año de la actriz de Los García. Lea: Érika Vélez, Lu Guschmer y más famosos que caminaron con Shakira el domingo en Quito

Una de las stories de Luciana Guschmer con la "pelota". ( )

Fiel a la transparencia que mantiene con su comunidad, Luciana no ocultó el incidente. A través de sus historias de Instagram, la joven bromeó inicialmente sobre la "pelota" que se asomaba en su tobillo izquierdo. Sin embargo, detrás del humor y los intentos de su pareja por bajar la inflamación con hielo, el dolor persistente dictó una realidad distinta: era momento de buscar ayuda profesional. Lea: Luciana Guschmer revela quién es el dueño de su corazón Tras someterse a chequeos y radiografías de rigor, el diagnóstico médico resultó ser mucho más severo de lo que su entorno imaginaba: rotura de ligamento y un esguince de tercer grado.

Storie de Luciana mostrando su esguince. ( )