23 dic 2025 , 17:28

Luciana Guschmer sufrió un accidente en casa: esto es lo que se sabe

Lo que inició como un incidente doméstico terminó en una sala de urgencias, según dejo ver en sus historias de Instagram.

   
    Luciana Guschmer tiene 24 años.( RRSS )
En el mundo de la creación de contenido, donde el ritmo es frenético y la agenda no perdona, un segundo de distracción puede cambiarlo todo. Así lo experimentó Luciana Guschmer la noche del pasado 22 de diciembre.

Lo que en principio parecía una torcedura común, de esas que se alivian con reposo y una compresa fría, escaló rápidamente hasta convertirse en una emergencia médica que ha puesto en pausa los proyectos de fin de año de la actriz de Los García.

Una de las stories de Luciana Guschmer con la pelota.
Una de las stories de Luciana Guschmer con la "pelota". ( Captura de Pantalla )

Fiel a la transparencia que mantiene con su comunidad, Luciana no ocultó el incidente. A través de sus historias de Instagram, la joven bromeó inicialmente sobre la "pelota" que se asomaba en su tobillo izquierdo.

Sin embargo, detrás del humor y los intentos de su pareja por bajar la inflamación con hielo, el dolor persistente dictó una realidad distinta: era momento de buscar ayuda profesional.

Tras someterse a chequeos y radiografías de rigor, el diagnóstico médico resultó ser mucho más severo de lo que su entorno imaginaba: rotura de ligamento y un esguince de tercer grado.

Storie de Luciana mostrando su esguince.
Storie de Luciana mostrando su esguince. ( Captura de Pantalla )

Esta lesión no es menor. Un esguince de tercer grado implica un desgarro total del tejido, lo que habitualmente conlleva una inmovilización estricta y, en muchos casos, fisioterapia prolongada.

Para una figura cuya carrera depende de asistir a eventos, grabar campañas y mantenerse en constante movimiento, este diagnóstico representa un verdadero desafío logístico. Aunque su movilidad esté limitada, se espera que Luciana convierta su proceso de recuperación en una nueva bitácora para sus redes.

