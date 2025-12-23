Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, cocina seco de pollo y comparte su receta

Nadia Mejía , Miss Universo Ecuador 2025 , compartió con sus seguidores un momento cargado de sabor , tradición y nostalgia a través de la cocina ecuatoriana . La joven, quien representó al país en el certamen de Miss Universo realizado en noviembre pasado en Tailandia, publicó un video en el que prepara el clásico seco de pollo desde su hogar en Estados Unidos .

Te podría interesar: La Bebé Sol de Teletubbies ya tiene 30 años de edad

El video fue publicado en su cuenta de Instagram, en el clip, Mejía explicó que acababa de llegar a Kentucky y que, al pensar en algo que la conectara con su hogar, inmediatamente evocó el aroma del seco de pollo.

“Mis amores, acabo de aterrizar en Kentucky y, cuando pienso en algo que se siente como hogar, pienso en el olor delicioso de un seco de pollo. Así que vamos a hacerlo”, expresó al inicio del video, que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Te sugerimos: La ecuatoriana Kenia Bonilla se corona como Miss International Trans 2025

A lo largo de la publicación, la Miss Universo Ecuador mostró paso a paso la preparación del plato, desde el marinado de pechugas y piernas de pollo hasta el dorado en aceite de achiote para lograr una piel crocante, seguido del refrito. La receta incluyó ingredientes tradicionales como la naranjilla y una cerveza, sobre la cual bromeó: “Tranquilos, eso no da chuchaqui”.

En la descripción del video, Mejía destacó el valor emocional de la gastronomía nacional. “Nada grita las fiestas como un hermoso plato de seco de pollo. Hay algo que sé con certeza de mi país: cada uno de nuestros platos se siente como un abrazo. Disfrútenlo. Más videos de cocina están por venir”, escribió.

El video finaliza con la familia reunida alrededor de la mesa, mientras Nadia celebra que su preparación recibió la “aprobación guayaca” de su padre, el cantante y productor ecuatoriano Gerardo Mejía, cerrando así un momento que combinó identidad, tradición y cercanía familiar.