Nadia Mejía, Miss Universo Ecuador 2025, cocina seco de pollo y comparte su receta

<b>Te podría interesar: </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/bebe-sol-teletubbies-tiene-30-anos-edad-CN10597885 target=_blank>La Bebé Sol de Teletubbies ya tiene 30 años de edad</a> El video fue publicado en su cuenta de Instagram, en el clip, Mejía explicó que acababa de llegar a Kentucky y que, al pensar en <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/television/ecuatoriana-kenia-bonilla-corona-miss-international-trans-2025-EB10554505 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b>