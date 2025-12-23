La Bebé Sol de Teletubbies ya tiene 30 años de edad

Una figura que acompañó la infancia de toda una generación volvió a captar la atención del público. La actriz que dio vida a la Bebé Sol en Teletubbies confirmó que ya tiene 30 años. Lea: ¿Quién fue Diego Borella? El nombre que aparece al final de la quinta temporada de Emily in Paris Durante las primeras temporadas del programa infantil británico, emitido entre 1997 y 2001, el rostro de Jessica Elizabeth Smith aparecía como uno de los elementos más reconocibles del show.

Su participación, aunque breve en pantalla, se convirtió en un símbolo del formato televisivo. En 2024 se convirtió en madre por primera vez y, un año después, anunció el nacimiento de su segundo bebé.