La Bebé Sol de Teletubbies ya tiene 30 años de edad

Jessica Elizabeth Smith, rostro icónico del programa infantil, hoy es madre de dos hijos.

   
    La Bebé Sol de Teletubbies ya tiene 30 años de edad.( Ecuavisa )
Una figura que acompañó la infancia de toda una generación volvió a captar la atención del público. La actriz que dio vida a la Bebé Sol en Teletubbies confirmó que ya tiene 30 años.

Durante las primeras temporadas del programa infantil británico, emitido entre 1997 y 2001, el rostro de Jessica Elizabeth Smith aparecía como uno de los elementos más reconocibles del show.

La actriz que dio vida a la Bebé Sol en Teletubbies confirmó que ya tiene 30 años.
La actriz que dio vida a la Bebé Sol en Teletubbies confirmó que ya tiene 30 años. ( RRSS )

Su participación, aunque breve en pantalla, se convirtió en un símbolo del formato televisivo.

En 2024 se convirtió en madre por primera vez y, un año después, anunció el nacimiento de su segundo bebé.

No es la primera vez que su nombre circula con fuerza en internet. En 2019, una publicación generó especulaciones sobre su vida personal al aparecer junto a una niña pequeña.

Tiempo después, se confirmó que la menor era la nueva Bebé Sol del programa y no tenía relación familiar con Smith, aclaración que cerró la controversia generada en ese momento.

