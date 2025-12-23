Televisión
¿Quién fue Diego Borella? El nombre que aparece al final de la quinta temporada de Emily in Paris

El equipo detuvo las grabaciones tras el deceso de uno de sus colaboradores.

   
Un mensaje breve, ubicado en los segundos finales del último episodio, marcó el cierre de la quinta temporada de Emily in Paris. La producción decidió dedicar la entrega a Diego Borella, integrante del equipo técnico que falleció durante el proceso de grabación.

La dedicatoria, que aparece con la frase “In memory of Diego Borella”, corresponde a un asistente de dirección italiano de 47 años que había sido incorporado al equipo para esta temporada. Borella trabajaba principalmente en las jornadas de rodaje realizadas en Venecia, una de las locaciones centrales de la serie.

El fallecimiento ocurrió mientras se preparaba una escena en un hotel situado frente a la Plaza de San Marcos. De acuerdo con la información disponible, Borella sufrió un colapso repentino en el set, lo que obligó a interrumpir de inmediato las actividades.

A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no fue posible salvarle la vida. Horas más tarde se confirmó su muerte, atribuida a un paro cardíaco súbito, según los reportes del caso.

Tras el incidente, la producción optó por suspender temporalmente el rodaje. El equipo realizó una pausa en señal de luto y respeto, antes de reanudar las grabaciones días después, una vez reorganizado el trabajo.

Su participación en Emily in Paris fue parte de una carrera más amplia dentro del ámbito audiovisual. Borella había colaborado en distintas producciones desarrolladas en ciudades como Roma, Londres y Nueva York, acumulando experiencia en labores técnicas y de coordinación.

Paralelamente a su trabajo en el cine y la televisión, mantenía interés por otras expresiones artísticas. Entre ellas se encontraban la escritura de poesía, los cuentos infantiles y las artes visuales.

