¿Quién fue Diego Borella? El nombre que aparece al final de la quinta temporada de Emily in Paris

Un mensaje breve, ubicado en los segundos finales del último episodio, marcó el cierre de la quinta temporada de Emily in Paris. La producción decidió dedicar la entrega a Diego Borella, integrante del equipo técnico que falleció durante el proceso de grabación.

La dedicatoria, que aparece con la frase “In memory of Diego Borella”, corresponde a un asistente de dirección italiano de 47 años que había sido incorporado al equipo para esta temporada. Borella trabajaba principalmente en las jornadas de rodaje realizadas en Venecia, una de las locaciones centrales de la serie.

El fallecimiento ocurrió mientras se preparaba una escena en un hotel situado frente a la Plaza de San Marcos. De acuerdo con la información disponible, Borella sufrió un colapso repentino en el set, lo que obligó a interrumpir de inmediato las actividades.