Pedro Granja, del Partido Socialista, quedó debiendo. "De los dos grupos, Luisa González y Daniel Noboa fueron los grandes perdedores porque no aperovecharon el espacio del debate para asegurar votos". Ella fue tibia y no explotó sus conocimientos y trayectoria. Considera que el primer mandatario no se preparó porque iba a tener interpelaciones fuertes.

El analista político Gustavo Gaytán afirmó que el desempeño de Andrea González fue notable, lo cual influirá para restarle votos al presidente Noboa y convencer a los indecisos anticorreístas. "Su discurso fue exhuberante y muy bien elaborado anticorreísta, antichavista, antisocialista".

Considera que entre los indecisos se van a decidir y es momento de esperar las encuestas para ver cómo ha subido. En el postdebate, ella se ubicó entre la gente como una ganadora, pese a que el debate dejó mucho que desear. No hubo confrontación directa entre los dos principales opcionados en llegar a la Presidencia, tampoco el resto porque no hubo presentaciones excepcionales. "El diálogo no tuvo la trascendencia que debía esperarse".

A Luisa González le vio pasar agachada, no respondió a muchos ataques, lo cual parecía parte de su estrategia. Le atribuían directamente hechos relacionados al gobierno de Rafael Correa y Jorge Glas, pero ella no se defendió. No obstante, cree que ella no ha perdido en el debate, tampoco fue ganadora, pues cuenta con el voto duro del correísmo.

Le puede interesar: Andrea González, candidata presidencial de PSP, propone que consejo de expertos redacte nueva Constitución