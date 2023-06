Elecciones Ecuador 2023: Otto Sonnenholzner oficializó su precandidatura a la Presidencia de la República

Lo hizo en un video publicado en su cuenta de Twitter . "Siempre he sentido vocación de servicio, mi objetivo es resolver los problemas y que las cosas buenas pasen (...) Sé que todos estamos preocupados por la grave crisis actual. Justamente por ello debemos hacer un compromiso colectivo y, aunque esta decisión afecte a mi familia , siento la obligación de poner mi experiencia y capacidades al servicio y bienestar de todos".

He tomado la decisión de ser candidato a la Presidencia de la República, con convicción y compromiso. Gracias a todos por los respaldos recibidos, estamos listos para asumir este gran desafío. 🤝🇪🇨 pic.twitter.com/rOo6iaDCZZ

Sonnenholzner no ha confirmado a quien lo acompañará como compañero de fórmula en los comicios, tampoco el movimiento político que lo represente. Lo único que se conoce es que el partido político Avanza lo invitó para que sea su candidato presidencial.

El empresario guayaquileño Eduardo Maruri Miranda renunció a sus aspiraciones presidenciales y apoyará a Otto Sonnenholzner en las próximas elecciones.

En un video difundido este miércoles 7 de junio, Maruri indicó que había aceptado correr por la Presidencia de la República porque "no podía seguir indiferente ante el caos y la inseguridad que el país vive", sin embargo, decidió no seguir en la carrera hacia Carondelet para "no restar ni dividir" al electorado.

El también expresidente de Barcelona S.C. dijo además que encontraba en el proyecto político de Sonnenholzner "similares propuestas" a las suyas.

