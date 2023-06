Elecciones Ecuador 2023: Eduardo Maruri renuncia a sus aspiraciones presidenciales y apoyará a Sonnenholzner

El empresario guayaquileño Eduardo Maruri Miranda renunció a sus aspiraciones presidenciales y apoyará a Otto Sonnenholzner en las próximas elecciones.

En un video difundido este miércoles 7 de junio, Maruri indicó que había aceptado correr por la Presidencia de la República porque "no podía seguir indiferente ante el caos y la inseguridad que el país vive", sin embargo, decidió no seguir en la carrera hacia Carondelet para "no restar ni dividir" al electorado.

El también expresidente de Barcelona S.C. dijo además que encontraba en el proyecto político de Sonnenholzner "similares propuestas" a las suyas.

"Ofrezco todo mi apoyo y respaldo a la candidatura de Otto Sonnenholzner", precisó.

Elecciones Ecuador 2023: Eduardo Maruri y su aspiración presidencial: "Mi familia no me quiere ni hablar por esta decisión"

El empresario ecuatoriano, que ha destacado en las áreas de Marketing y Publicidad, iba a ser el candidato presidencial de la organización política Centro Democrático, cuyo director nacional es el exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala.

Ese movimiento político señaló en un comunicado que respeta la decisión de Maruri, pero enfatizó que el apoyo a Sonnenholzner es una determinación personal y "no refleja la posición del partido".

Sonnenholzner, de su lado, agradeció a Maruri. "Valoro mucho este acto de desprendimiento político", expresó en su cuenta de Twitter.