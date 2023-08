En el CNE explican que recibieron más de 80 millones de visitas a su sitio web , porque todo el país monitorea y accede a la página, es decir, es inevitable que se presente ese problema, a pesar de que aseguran que la información no puede ser vulnerada.

En los comicios más recientes de febrero de 2023 , para escoger a las autoridades locales, los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y por el referéndum, los ciudadanos pudieron ver los resultados, conforme se iban procesando, no obstante, sí se observó una página lenta .

El Consejo Nacional Electoral (CNE) probará una nueva arquitectura en su sistema informático para las elecciones de Ecuador 2023 , en las que se escogerá al próximo Presidente y Vicepresidente de la República, a los futuros asambleístas y por el sí o el no en las dos consultas populares: Yasuní (nacional) y Chocó Andino (Quito).

Los miembros de las juntas receptoras del voto son los encargados de contar cada papeleta y llenar las actas oficiales. De ellos depende que los resultados se manejen adecuadamente.

“Nosotros no podemos controlar el conteo de los votos”, explica Lucy Pomboza, Coordinadora Nacional de Seguridad Informática, sobre los alcances del sistema del CNE. Aunque explica que se trabaja en capacitaciones para evitar que cometan errores.

En los Centros de Digitalización de Actas (CDA) se inicia el procesamiento de la información. Hay en total 4 300 recintos, pero solo en 1 700 de ellos funcionan los CDA. Para su implementación, se evalúa que haya al menos 10 juntas receptoras del voto por el costo que representan. Los demás recintos envían las actas, físicamente con la Policía Nacional, para que sean escaneadas en los centros más cercanos.

Revise más: CNE pone a prueba su sistema informático en el segundo simulacro de los comicios

En cada CDA hay una persona a cargo de un kit técnico que incluye: el computador con cuatro niveles de seguridad para su ingreso, el aplicativo para la digitalización y el escáner.

Si el funcionario a cargo escanea un documento que no cumpla con todos los parámetros de seguridad que tienen las actas impresas por el Instituto Geográfico Militar (IGM), es decir, que no sea original o sea alterado, el sistema le dirá que no corresponde; por el contrario, si escanea el acta, inmediatamente identificará a qué recinto corresponde.

Las imágenes de las actas se envían hacia el Centro de Datos Principal (CDP), que está ubicado físicamente en la matriz del CNE en Quito. Es un espacio físico con 36 servidores que reciben y procesan la información a escala nacional. Pomboza explica que los riesgos en ese espacio pueden ser externos, por ejemplo, si se presenta una amenaza de bomba. En ese caso, todo el sistema se vería vulnerado.

Para el envío de la información desde los CDA al CDP se utilizan enlaces dedicados o túneles, es decir, canales de una sola dirección que están cifrados y codificados de punto a punto y que no están conectados a Internet.

Le puede interesar: Elecciones Ecuador 2023: realizan simulacros de voto en casa