Elecciones Ecuador 2023: todo lo que debe saber si vota por primera vez

El Consejo Nacional Electoral decidió que no hay cambios de domicilio ni de padrón en estos comicios . La mayoría de recintos y mesas de votación serán los mismos.

Si cumplió 16 años en los últimos meses (de enero a agosto de 2023), su nombre no estará incluido en el padrón electoral.

El voto no es obligatorio para personas entre 16 y 18 años y para mayores de 65 . También es facultativo para ecuatorianos en el exterior , miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio activo, personas con discapacidad y analfabetos. Así lo determinan el artículo 62 de la Constitución del Ecuador y el Código de la Democracia en el artículo 11.

No es necesario llevar esfero.

Al ser un deber ciudadano, sufragar es obligatorio. Sin embargo, si por alguna razón no puede acercarse a su recinto electoral, puede ir al más cercano y pedir un certificado de presentación. Este documento no libera del pago de la multa por no presentarse a votar. Solo permite realizar trámites en los siguientes 60 días.

Por otro lado, el Código de la Democracia determina algunas causales para justificar la inasistencia. No incurren en una falta: