Elecciones Ecuador 2023: ¿Candidato del Gobierno tendría nexos con el narcotráfico?

El Frente Parlamentario Anticorrupción entregó el jueves a la Fiscalía un nuevo listado con más nombres de candidatos que señalan tendrían relaciones con la delincuencia organizada. En total hasta el momento serían 26, y entre ellos aseguró el legislador Ricardo Vanegas hay un postulante que participaría con el movimiento de Gobierno.

"En el listado que nosotros entregamos la primera vez ya mencionamos a una candidatura que estaría respaldada por el Gobierno".

Pero el ministro Francisco Jiménez negó esa posibilidad.

"Eso no es cierto, nosotros no tenemos ninguna conformación en ese sentido; en lo que se refiere al partido del gobierno no hay ningún candidato que nosotros hayamos identificado en este tipo de actividades".

Y no descarta que se realicen las investigaciones necesarias.

"Sí en el transcurso de los días se evidencian elementos que permitan cambiar esta afirmación o que demuestren que algún candidato esta en curso en estas actividades, tomaremos las decisiones pertinentes".

En lo que Vanegas sí insiste es en que el Gobierno debe anunciar de una vez los nombres que dice tener también de candidatos para las elecciones de febrero relacionados con el narcotráfico.

En los dos listados que presentó el Frente Parlamentario Anticorrupción están también candidatos de UNES, Pachakutik, Izquierda Democrática entre otras organizaciones políticas.