La Comisión Pluripartidista, que evalúa la gestión de la presidenta Gudalupe Llori al frente de la Asamblea Nacional, avocó conocimiento de la denuncia hecha por el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres. Como lo señala la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ahora corresponde que los involucrados presenten su pruebas de cargo y de descargo dentro del proceso.

El legislador Pedro Zapata, también del PSC, presidente de la Comisión Pluripartidista, hace un balance de la situación por la que atraviesa la Función Legislativa y cómo será su trabajo.

Torres manifestó que Guadalupe Llori “no va más” en la Asamblea Nacional ¿Tan complicada es la situación de la presidenta?

No. Nuestra Comisión Pluripartidista es netamente sustanciadora de todo este proceso, de tal manera que a nosotros nos corresponde valorar todas las pruebas de cargo y descargo y garantizar a la presidenta, sobre todo, el debido proceso y su derecho a la defensa como consagra el artículo 76 de la Constitución. Por lo tanto, lo que diga un legislador hoy no influirá en las decisiones que tomemos.

¿Es lamentable llegar hasta este punto con escándalos y problemas?

Esto lo dice la ley y precisamente con las reformas que se dieron a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que empezaron a regir con este periodo legislativo. El artículo 18 prevé aquello. La intención del legislador fue buena por los escándalos que se venían dando. Recuerde usted que antes se conformaba una mayoría y lo primero que se hacía era buscar la cabeza del presidente o de quien dirigía la Asamblea. Hoy se estableció un proceso que debe ser incluso revisado luego con otras reformas porque esta Comisión Pluripartidista ad hoc no tiene antecedentes de haber funcionado en el Parlamento. Más allá de todo eso, todo lo que está sucediendo le hace daño al país primero y a la Legislatura.

¿Cree que la Asamblea atraviesa por una crisis institucional y de imagen?

Parece ser la percepción del pueblo ecuatoriano y lamentablemente es así, si es que eso se corrobora con las preferencias de los ecuatorianos respecto a la Legislatura y su imagen. Pero sentimos, en lo personal yo, que efectivamente el pueblo ecuatoriano no está contento para nada con lo que está haciendo la Asamblea hasta hoy.

¿Cómo recuperar la credibilidad?

Esa es una tarea de todos, pero principalmente de quienes son autoridades en la institución. Las comisiones funcionan, los legisladores trabajamos, pero no hay comunicación hacia afuera. Cuando usted no comunica nada de su trabajo, la gente tiene la percepción de que realmente no está haciendo nada. Yo puedo dar fe de que se trabaja. Todo un grupo de legisladores lo hacemos de alguna manera, pero falta comunicación y hacer presencia institucional con la opinión dentro de los problemas que pasan en el país y eso lamentablemente no se ha visto.

¿Influye el hecho de que varias leyes de interés público se encuentren trabadas?

Sí, precisamente no hay fluidez en el trabajo. Los legisladores de las comisiones trabajamos, pero se han suspendido sesiones o estas se han postergado. No se han aprovechado los días, hubo semanas en las que se hizo una sola reunión y la verdad es que sí hay un retraso en la expedición de leyes y reformas. Deberíamos más bien ocupar el tiempo para trabajar.

Para la Comisión, ¿la prioridad es salir de la polémica con la presidenta de la Asamblea lo más pronto posible?

Sí, nos dieron un plazo de 35 días. Hoy tenemos una segunda reunión para analizar el plan de trabajo y los tiempos. Buscamos que todo pueda fluir lo más pronto posible, pero hay unos plazos que son inamovibles.

¿Cómo avanza el tema de las pruebas de descargo de Llori?

Ayer notificamos a las partes. Por lo tanto ahora corren 10 días para que ella presente las pruebas con la denuncia que se le adjuntó y la del asambleísta Torres para que pueda ejercer su defensa. Ella tiene el derecho de hacerlo.

La ciudadanía está a la expectativa de lo que pase con la evaluación ¿Qué le diría?

Tranquilidad. Nuestro trabajo será con seriedad y absoluta responsabilidad y sobre objetivos claros. Debe ser imparcial, objetivo, apegado a la Constitución y a la ley. Esas garantías les damos a los ecuatorianos para que sepan que los resultados de la Comisión serán los que realmente respondan al proceso de evaluación.

¿Todo esto puede resolverse antes de los 35 días?

Puede resolverse antes, pero no podemos pasarnos de ese plazo porque podría acarrearnos problemas en el informe final.