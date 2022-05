Comisión avoca conocimiento de denuncia contra Llori; presidenta de la Asamblea insiste que investigación es ilegal

La comisión legislativa que investigará a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, avocó conocimiento este martes 3 de mayo sobre la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres (PSC) contra la titular del Parlamento.

El comité tiene tres días para notificar a las partes sobre el inicio del proceso, que podría concluir con la remoción de Llori de su cargo como presidenta.

No obstante, la jornada de este martes no estuvo excenta de inconvenientes. No se podía transmitir la sesión, la cita no estaba en las agendas legislativas, los integrantes de la junta no tenían respaldo tecnológico y Llori no respondió al pedido para que se designe un secretario ad hoc.

Finalmente la cita se efectuó, y con base en el Reglamento de las Comisiones Especializadas de la Asamblea Nacional, los cinco miembros del comité: Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (Pachakutik), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (independiente) decidieron nombrar a Marco Espinosa como secretario de la comisión.