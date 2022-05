Comisión notifica a Guadalupe Llori para que presente sus pruebas de descargo

La mañana de este 4 de mayo de 2022, la presidenta Guadalupe Llori convocó a una reunión de conciliación con los integrantes del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Ellos no llegaron a tiempo y Llori ya no quiso reunirse después de 10 minutos de retraso. Los legisladores dijeron que no hay una verdadera intención de conciliarse.

Por su parte, la titular de la Asamblea insiste en decir que la evaluación es ilegítima.