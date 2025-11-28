Política
28 nov 2025 , 18:19

El Pleno de la Judicatura aprobó los perfiles para jueces de primer nivel y de cortes provinciales especializados en materia constitucional

Se trata de perfiles técnicos y la prioridad es avanzar en el proceso de implementación de las dependencias judiciales especializadas en materia constitucional

   
    La sesión del Consejo de la Judicatura de este viernes 28 de noviembre de 2025. ( Cortesía del CJ )
Diego Bravo
En la sesión extraordinaria número 106-2025, del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), desarrollada este viernes 28 de noviembre de 2025, las autoridades aprobaron, por unanimidad, los perfiles técnicos para jueces de primer nivel y de cortes provinciales especializadas en materia constitucional.

La prioridad es avanzar en el proceso de implementación de las dependencias judiciales especializadas en materia constitucional, conforme el mandato ciudadano, del 21 de abril de 2024 y la sentencia que la Corte Constitucional (CC) dictó sobre el tema.

¿Cuáles requisitos se pedirán para los jueces de primer nivel y de cortes provinciales especializadas? En ambos casos, deben contar con formación académica universitaria y título de abogado.

Además, deben haber ejercido, con probidad notoria, la profesión de abogado o la docencia universitaria. Para el caso de jueces de segunda instancia se exige experiencia profesional mínima de siete años. Los nuevos juzgadores deben garantizar principios básicos como la transparencia, independencia y objetividad.

Le puede interesar: El Control Disciplinario de la Judicatura detectó fallas en la tramitación y resolución de procesos disciplinarios contra servidores

Rol de los juzgados

Los jueces de primer nivel deberán conocer y resolver acciones de protección, recursos de habeas corpus, habeas data, pedidos de acceso a la información pública, medidas cautelares, etc.

Los magistrados provinciales conocerán y resolverán los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias de primera instancia.

Le puede interesar: Dos jueces, dos fiscales y un notario fueron sancionados por el Pleno del Consejo de la Judicatura

