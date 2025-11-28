El Pleno de la Judicatura aprobó los perfiles para jueces de primer nivel y de cortes provinciales especializados en materia constitucional

En la sesión extraordinaria número 106-2025, del Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ), desarrollada este viernes 28 de noviembre de 2025, las autoridades aprobaron, por unanimidad, los perfiles técnicos para jueces de primer nivel y de cortes provinciales especializadas en materia constitucional.

La prioridad es avanzar en el proceso de implementación de las dependencias judiciales especializadas en materia constitucional, conforme el mandato ciudadano, del 21 de abril de 2024 y la sentencia que la Corte Constitucional (CC) dictó sobre el tema.

¿Cuáles requisitos se pedirán para los jueces de primer nivel y de cortes provinciales especializadas? En ambos casos, deben contar con formación académica universitaria y título de abogado.

Además, deben haber ejercido, con probidad notoria, la profesión de abogado o la docencia universitaria. Para el caso de jueces de segunda instancia se exige experiencia profesional mínima de siete años. Los nuevos juzgadores deben garantizar principios básicos como la transparencia, independencia y objetividad.

