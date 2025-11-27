El Control Disciplinario de la Judicatura detectó fallas en la tramitación y resolución de procesos disciplinarios contra servidores

La sesión ordinaria Nro. 105-2025, del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pleno-del-consejo-de-la-judicatura target=_blank>Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ)</a></b>, se desarrolló este jueves 27 de noviembre de 2025. Con el voto unánime de las autoridades, se destituyó, por tercera<b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jorge-glas target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/jueces-fiscales-notario-sancionados-pleno-consejo-judicatura-EB10443456 target=_blank></a></b>