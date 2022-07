El Ecuador del bloqueo, ¿hay una salida a la crisis política?

Las últimas horas han sido trascendentales para el país luego de que el presidente de la República, Guillermo Lasso, anunciara que no continuaran los procesos de diálogo con los líderes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) para conseguir una salida a la crisis política.

Eso ocurrió tras el ataque a un convoy militar, en la ruta Shushufindi-Puerto Providencia de la provincia de Orellana, que custodiaba combustible para el bloque ITT. Un soldado falleció con heridas de perdigones, cinco policías y cinco militares resultaron heridos.

"Mientras no existan las garantías necesarias no se puede continuar con los procesos de diálogos", expresó el Primer Mandatario en una cadena nacional que se difundió al mediodía.

De su parte, el máximo líder del movimiento indígena se solidarizó con la familia del militar que perdió la vida, pero también pidió que se respete la memoria de los manifestantes que murieron en medio de las movilizaciones.

“Lucharon por garantizar condiciones mínimas para sobrevivir”, expresó Iza. Con preocupación, acotó que de parte del movimiento indígena siempre hubo voluntad para impulsar el diálogo, pero “lo que no podemos aceptar es que, a la 01:00, con convoys hayan ido a atacar a compañeros en las zonas donde estaban activándose y ahora se posiciona a nivel mundial (el mensaje) que los manifestantes atacaron. Por favor, no podemos podemos seguir viviendo de una política de mentiras”.

Frente a ese ese escenario, ¿es posible encontrar una salida a la problemática? Esos temas se analizaron en el Ecuavisa 'Space' denominado ‘El Ecuador del bloqueo’, a través de Twitter.

El espacio fue dirigido por Carlos Rojas y Claudia Roura, presentadores del programa Políticamente Correcto. Los invitados fueron los analistas Carlos Andrés Vera, Juan Carlos Solines y Gabriela Panchana.

El diálogo se desarrolló en medio de la expectativa generada por la votación en la Asamblea Nacional por el debate del pedido de destitución del presidente de la República.

Para Carlos Andrés Vera, Iza es un tonto útil frente a todo lo que ha pasado en las últimas dos semanas por las manifestaciones. No tiene control de la violencia. Va a la Casa de la Cultura y la gente sale en hordas a quemar la Asamblea.

"Vamos dos semanas viendo al sur de Quito totalmente asustado y destruido. Esta ocasión la capital no se unió a las manifestaciones, no necesariamente porque estén de acuerdo con el Gobierno, pero porque no se alinean a este intento de golpe del movimiento indígena", dijo.

Gabriela Panchana opinó que el Gobierno debió establecer condiciones mínimas para el diálogo. "Yo no creo que Iza tenga intereses de dialogar. Lo de la Casa de la Cultura es un intento de sabotaje y de alargar tiempo para que no se desarrolle el diálogo".

A su juicio, después del corto anuncio del presidente Lasso, hubo una sensación de calma entre la ciudadanía. Dio un sentimiento de que alguien está al frente para solucionar los problemas.

Juan Carlos Solines aseguró que la protesta social siempre se expone a ser contaminada por la infiltración de agendas políticas, la delincuencia común que se aprovecha del caos para saqueos, etc. Considera que el descontento popular no viene del 2022, sino de años atrás. "La reconciliación y la unidad nacional debían ser las primeras acciones del Gobierno, antes que de cualquier proyecto"