El CNE dejó fuera de la campaña electoral por la consulta popular a 11 organizaciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó fuera de la campaña electoral por la consulta popular a 11 organizaciones entre políticas y sociales. Solo mantuvo a 10, entre las que fueron descalificadas están los movimientos Construye por problemas con el certificado del contador y Democracia Sí por no presentar un formulario.

Aunque tienen la posibilidad de apelar, Construye no lo hará. Según uno de sus dirigentes, no existen razones para su inhabilitación, pero prefieren no interrumpir el proceso. Sin embargo impulsarán, desde sus espacios, tres preguntas que tienen que ver con extradición, trabajo por horas y extinción de dominio. Mientras Democracia Sí, presentó en la tarde la apelación ante el CNE.

Entre las organizaciones calificadas por el sí en las 9 preguntas están el Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, aliado del presidente Noboa, el partido Avanza y el movimiento CREO. Se suma Amaru, Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador. Mientras Pachakutik es el único movimiento político que irá por el no en toda la consulta.

Las otras organizaciones se oponen solo a dos preguntas. La que tiene que ver con el trabajo por horas y la que se relaciona al arbitraje internacional.

El Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana no participarán en la campaña, argumentan que la consulta es innecesaria. La promoción electoral irá del 7 al 18 abril.