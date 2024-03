En una sesión realizada este jueves 7 de marzo de 2024, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) se reunió para analizar la calificación de las organizaciones políticas y sociales inscritas para la campaña de la consulta popular del 21 de abril.

Negó la calificación de los movimientos Democracia Sí y Construye porque no cumplieron requisitos. El primero no precisó en cuáles de las 11 preguntas del plebiscito hará promoción. El segundo no tuvo un contador público certificado.

El encuentro fue virtual. Los votos de Diana Atamaint Wamputsar, titular del CNE y los vocales Esthela Acero y José Cabrera respaldaron la medida, mientras que no asistieron el vicepresidente Enrique Pita García y la vocal Elena Nájera.

LEA: Consulta popular 2024: su realización costará poco más de USD 60 millones