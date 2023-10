Esta vez las capacitaciones eran virtuales. Los ciudadanos elegidos debían ingresar a la página capacitacionelectoral.cne.gob.ec, misma que a partir del sábado 14 de octubre presentó problemas recurrentes, según las quejas de usuarios en X, antes conocido como Twitter.

"Quieres entrar a las capacitaciones del CNE, ni accedes y te aparecen un poco de usuarios desconocidos, pero con el mío no me dejan entrar. Espero no vayan a querer cobrar multas, error vuestro", reportó @VizuetaIsabel, a ella se unió @mostpato, quien notificaba que la plataforma "está caída desde el día de ayer y aparecen los perfiles de otras personas".