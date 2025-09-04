Política
Ecuador y EE. UU. trabajan en la modernización de un acuerdo de extradición

Este fue uno de los temas que se trató durante la reunión que mantuvieron hoy, jueves 4 de septiembre, el presidente Daniel Noboa con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

   
    La canciller Gabriela Sommerfeld durante la rueda de prensa con Marco Rubio. ( API )
La reunión entre el presidente Daniel Noboa y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, concluyó antes del mediodía de este jueves 4 de septiembre de 2025 en el Palacio de Carondelet. En el encuentro también participó la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien informó que se trabaja en la modernización de un acuerdo de extradición de personas privadas de la libertad.

"El último tiene 150 años con una adenda que se firmó hace 90 años y, obviamente, no responde a las realidades que viven al día de hoy las regiones", expresó la canciller en la rueda de prensa en la Presidencia.

Esto es parte de la cooperación que ambas naciones han manejado en temas de seguridad e incluso ya se dio, como punto central de la colaboración internacional, la extradición de alias Fito, cabecilla de Los Choneros, grupo que ya fue declarado como terrorista por parte del Gobierno de Estados Unidos. Esta medida fue firmada por Marco Rubio, el pasado 6 de agosto, y se publicó hoy en el Registro Federal de ese país.

Le puede interesar: Estados Unidos destinará USD 13,5 millones para combatir al crimen organizado en Ecuador

Se han dado los primeros pasos

De otro lado, el trámite del proyecto de Ley de Extradición, planteado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), José Suing, arrancó el pasado 3 de sepiembre en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.

Con esto se busca implementar un marco jurídico para desarrollar los procesos de extradición y hacer efectiva la vigencia de la ley penal para evitar la impunidad. El objetivo es que una persona sospechosa de un delito, que hubiere fugado a otro país, no pueda evadir la acción de la justicia.

La presidenta de la mesa legislativa, Rosa Alegría Torres, dispuso que se informe del inicio del tratamiento y la apertura de la fase de socialización a los legisladores del Parlamento y a la gente, en el portal web y otros canales comunicacionales.

Le puede interesar: ¿Aranceles, bases militares y deportación de migrantes marcarán la agenda de Marco Rubio en Ecuador?

