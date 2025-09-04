Ecuador y EE. UU. trabajan en la modernización de un acuerdo de extradición

La reunión entre el presidente Daniel Noboa y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, concluyó antes del mediodía de este jueves 4 de septiembre de 2025 en el Palacio de Carondelet. En el encuentro también participó la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, quien informó que se trabaja en la modernización de un acuerdo de extradición de personas privadas de la libertad.

"El último tiene 150 años con una adenda que se firmó hace 90 años y, obviamente, no responde a las realidades que viven al día de hoy las regiones", expresó la canciller en la rueda de prensa en la Presidencia.

Esto es parte de la cooperación que ambas naciones han manejado en temas de seguridad e incluso ya se dio, como punto central de la colaboración internacional, la extradición de alias Fito, cabecilla de Los Choneros, grupo que ya fue declarado como terrorista por parte del Gobierno de Estados Unidos. Esta medida fue firmada por Marco Rubio, el pasado 6 de agosto, y se publicó hoy en el Registro Federal de ese país.

Le puede interesar: Estados Unidos destinará USD 13,5 millones para combatir al crimen organizado en Ecuador