Ecuador condena el ataque terrorista en Australia que dejó al menos 12 muertos

La Cancillería de Ecuador rechazó "enérgicamente" el ataque armado ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney (Australia), contra personas que celebraban el primer día de la festividad judía de Janucá, que deja al menos 12 fallecidos y 29 heridos.

"El Ecuador expresa su más profunda solidaridad con el pueblo y Gobierno de Australia, así como con las víctimas y sus familias, y con la comunidad judía afectada por este ataque terrorista", señala un comunicado publicado este domingo 14 de diciembre.

Las autoridades australianas indicaron que el tiroteo, ocurrido la tarde del domingo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, Sídney, durante una celebración de Janucá, fue un "atentado" terrorista y dejó al menos 12 fallecidos y 29 heridos.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, precisó que el ataque se produjo alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT), en un acto en el que se congregaban cerca de un millar de personas, y señaló a dos presuntos autores, uno de los cuales fue abatido y otro detenido.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que el atentado "ha golpeado el corazón de nuestra nación" y lo calificó como "un acto de terrorismo y antisemitismo".

