Departamento de Estado de Estados Unidos revocó visas de varios jueces ecuatorianos y personas vinculadas a la función judicial

"La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos", señaló este lunes la embajada de Estados Unidos en el Ecuador y comunicó que "... Ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas".

La embajada no dio nombres de los involucrados, porque el registro de visas es reservado y porque no hace comentarios de casos individuales sobre esta decisión soberana. Aclaró que la visa es un privilegio y no un derecho.

La embajada " ...Toma seriamente el tema de corrupción y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas... Continuaremos usando esta autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado".

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, reaccionó al comunicado de la embajada.

"Lo que le hace bien a la justicia es que cada vez que haya un acto de corrupción se investigue y se sancione. Por ello, yo considero, he sido claro e insisto de respetar la decisión de un estado soberano, que es una buena oportunidad para el Consejo de la Judicatura para que pueda investigar", argumentó Saquicela.

Pidió al Consejo de la Judicatura que solicite la información para evitar que se generalice sobre el sistema judicial.

"No vale la pena que se hagan generalizaciones de corrupción, sino que se pueda señalar puntualmente y obviamente denunciar y demostrarse en cada caso particular", añadió el juez.

¿Conoce si a algún juez de la Corte Nacional de Justicia le han revocado la visa?

"Se trata de información personal, no tengo conocimiento de quienes han sido revocados", sentenció Saquicela.

Según la embajada, en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado, la semana pasada revocó la visa de Jorge Acosta, abogado del excontralor Carlos Pólit y del exalcalde de quito Jorge Yunda. El año pasado retiró la visa de cinco generales de la policía, en medio de la denuncia sobre la existencia de narcogenerales en la fuerza pública.