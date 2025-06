La mañana de este martes 11 de junio , su abogado Ramiro García acudió al organismo para contestar la querella y describió que no tiene ningún sustento jurídico ni práctico.

"La única prueba de la denuncia de lo que se acusa al alcalde de supuestamente haber inducido a votar por un candidato o una candidata en específico es a través de un tuit, escrito a las 00:30 de la de la madrugada en el que no nombra a ninguna persona, no convoca a nadie a hacer absolutamente nada que no sea manifestarse en la 9 de Octubre", dijo García.

"Ahora escribir por parte de una autoridad, o de cualquier persona, convocando a una marcha o a cualquier evento se considera inducción al voto sin que se hubiera nombrado siquiera a la supuesta beneficiaria de esta acción", agregó el jurista.

El defensor de Álvarez consideró como triste que se use al TCE para temas de "ínfimo nivel" contencioso.