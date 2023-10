Debate Presidencial: Luisa González usó una nueva estrategia para llamar la atención del electorado

No obstante, González no se quedó callada y respondió enviando a la audiencia a googlear quién es el ex ministro de Agricultura, Bernardo Manzano. Buscando seguir en la línea de no confrontación y sin atacar a Daniel Noboa.

Pero no desaprovechó las contrarréplicas para sacar a relucir su ironía, apostando por la lucha de clases, con comentarios como que ella sí se atiende en hospitales públicos y por ello conoce las realidades de los votantes.

Además, procuro evadir temas como la soberanía de los pueblos, infaltable en la narrativa correísta, y las coincidencias con Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En comparación con el primer debate, se podía ver una Luisa González más serena, metódica y pedagógica. Enseñaba un look ejecutivo, con grandes lentes que retiraba y ponía en su rostro, intentando demostrar que sabe y que está preparada. Quiso demostrar que conocía de las cifras, aunque muchas eran imprecisas, nadie iba a refutarlas.



Además, dejó de lado la imagen más alegre que ha proyectado en redes sociales, desde donde busca captar el voto joven. Finalizó su debate dirigiéndose a las mujeres, buscando nuevos electores.