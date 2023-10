El alcalde de Nueva York visitará Quito en el marco de una gira para abordar la crisis migratoria

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, estará en Quito este viernes 5 de octubre, en el marco de una gira por América Central y del Sur, para conocer el trayecto de los migrantes irregulares que avanzan hacia Estados Unidos y reunirse con autoridades para abordar el tema.

En un comunicado difundido este lunes, la Oficina de Prensa de la Alcaldía de Nueva York detalló que Adams inicia su periplo este miércoles 4 de octubre en México. En ese país estará en la capital y en Puebla, "el lugar de origen de muchos mexicanos que actualmente residen en Nueva York".

El viernes 6 llegará a Ecuador. La agenda del alcalde en la capital gira en torno a "la crisis" que atraviesa Nueva York con los solicitantes de asilo. Se tiene previsto que Adams se reúna con el presidente de la República, Guillermo Lasso.

Finalmente, el sábado 7 estará en Bogotá. Luego se trasladará a la selva del Darién, una amplia región entre Panamá y Colombia que es atravesada por miles de migrantes en su trayecto hacia EE.UU.

Hace un mes Adams se quejó por la masiva ola migratoria que abarrota refugios y otros servicios de su ciudad. "Permítanme decirles algo, neoyorquinos. Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final. No veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York", señaló el 6 de septiembre.

El alcalde dijo entonces que unos 10.000 inmigrantes están llegando mensualmente a Nueva York, entre esos un gran número de ecuatorianos.

La ciudad ha tenido que hacer malabarismos para albergar a los recién llegados a los que ha ubicado en hoteles, en carpas en campos de fútbol, antiguas escuelas, gimnasios y evalúa otras alternativas ante el continuo flujo de personas.

La ciudad tiene la obligación, por una orden de un tribual de hace cuatro décadas, de proveerles albergue, comida y otra asistencia, así como educación para los niños, situación que según Adams les llevará al déficit fiscal, y sin que hasta ahora haya recibido la ayuda económica que tanto él como la gobernadora Kathy Hochul han reclamado al gobierno federal.