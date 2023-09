El alcalde de Nueva York, Eric Adams, hizo unas polémicas declaraciones respecto a la crisis migratoria que afronta esa ciudad de Estados Unidos.

"Permítanme decirles algo, neoyorquinos. Nunca en mi vida he tenido un problema al que no le viera un final. No veo un final para esto. No veo un final para esto. Este problema destruirá la ciudad de Nueva York. Destruirá la ciudad de Nueva York", dijo el miércoles 6 de septiembre del 2023 durante una reunión del Ayuntamiento en el Upper West Side de Manhattan.