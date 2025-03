Daniel Noboa pedirá al CNE que elimine las multas para la gente que no pueda votar en las provincias afectadas por las lluvias

También se condonarán las deudas de hasta USD 10 mil porque hay muchos agricultores a pérdidas. Luego se verán planes de refinanciamiento. Está el seguro del agricultor y se verán mecanismos para que renueven sus fuentes de ingresos.

También se entregraron bonos. Mencionó que se trabaja arduamente para dar oportunidades a madres solteras jóvenes y puedan estudiar. El objetivo es mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo otorgarle créditos a mujeres emprendedoras.

Se refirió a lo que, el año pasado, se batió el récord de las exportaciones no petroleras. También que la economía del país ha mejorado con las medidas que ha implementado. "Por ahí saldrá uno que otro sufridor a decir este donde vive porque dice que estamos bien. Yo digo que estamos mejorando, el día en que estemos bien será cuando me vaya. Ahí será cuando me dedique a mi vida privada y mis hijos que me extrañan".

Para fortalecer a la dolarización, Noboa dijo que la prioridad es "ingresar más dólares de los que salen". También volver competitivo al agro y la producción local. Fomentar el consumo interno y el turismo. Asimismo, que las reservas internacionales se mantengan estables. "Recibimos USD 4400 millones en reservas. Ahora estamos arriba de USD 8000 millones". Aspira a llegar a más de USD 9000 millones.

Hizo referencia a la Revolución Ciudadana que se da golpes de pecho para defender a la dolarización, pero ya habla de medidas alternativas de pago, monedas electrónicas y otras alternativas para devaluar o sostener un gasto exagerado del Estado.

