Noboa dispone que más personas accedan al bono de USD 1 000

En los últimos días, y a menos de tres semanas de la elecciones presidenciales, Noboa dispuso entregar más bonos y beneficios económicos.

Promovió el Crédito de Desarrollo Humano, que consiste en un anticipo de hasta 12 o 24 meses del Bono de Desarrollo Humano (BDH) para quienes reciben alguna ayuda monetaria por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Quienes se beneficien podrán recibir hasta USD 1 320, pues el BDH actualmente está en 55 dólares al mes.

Adicionalmente, dispuso al MIES y a la Unidad de Registro Social la reactivación inmediata de usuarios que hayan sido excluidos de transferencias monetarias gubernamentales. Esta reactivación será aplicable a los beneficiarios de: Bono de Desarrollo Humano, Bono de Desarrollo Humano con Componente Variable, Pensión Mis mejores Años, Pensión Toda Una Vida y Bono Joaquín Gallegos Lara.

Asimismo, ordenó la entrega de un bono de hasta 800 dólares para quienes participen en actividades para superar la emergencia por la época lluviosa. Este programa de ayuda económica se llama Ecuatorianos en Acción.

Según el decreto 578, solo las personas de entre 30 y 64 años que residan en las provincias que fueron declaradas en emergencia por el invierno (Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay), que no tengan empleo formal, que no reciban otras transferencias estatales y que no tengan antecedentes penales podrán beneficiarse de la subvención. No obstante, la página web aún no aplica criterios de exclusión dispuestos por el Ejecutivo.

Este jueves 26 de marzo, mediante dos decretos, decidió entregar un bono de 507,60 dólares a policías y militares "por su esfuerzo y riesgo durante el conflicto armado interno".

Finalmente, ha ofrecido 100 000 becas para estudiar inglés.