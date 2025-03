Luego de que este sábado 22 de marzo el presidente de la República, Daniel Noboa, quien aspira ser reelegido para gobernar un periodo completo (2025-2029), ordenara, vía decreto ejecutivo, la entrega de un bono de hasta 800 dólares para quienes participen en actividades para superar la emergencia por la época lluviosa, el Gobierno Nacional habilitó la página web donde los interesados pueden inscribirse.

Este programa de ayuda económica, lanzado un día antes del inicio oficial de la campaña por la segunda vuelta electoral, se llama Ecuatorianos en Acción.

La primera parte del proyecto consiste en el registro de los interesados. Según el decreto 578, solo las personas de entre 30 y 64 años que residan en las provincias que fueron declaradas en emergencia por el invierno (Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay), que no tengan empleo formal, que no reciban otras transferencias estatales y que no tengan antecedentes penales podrán beneficiarse de la subvención. No obstante, la página web aún no aplica criterios de exclusión dispuestos por el Ejecutivo.

Los interesados deben completar un formulario con su información personal y escoger en qué programa de vinculación con la comunidad les gustaría participar de acuerdo a cada ministerio involucrado. Las instituciones implicadas son:

- Ministerio de Cultura y Patrimonio,

- Ministerio de Educación,

- Ministerio de Transporte y Obras Públicas,

- Ministerio de Turismo,

- Ministerio del Deporte,

- Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, y

- Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil.