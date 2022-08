Críticas a Guillermo Lasso tras anunciar que retira denuncia contra asambleístas

A finales de marzo del 2022, a través de un video que duró dos minutos y quince segundos, el Primer Mandatario denunció que los legisladores lo chantajearon porque "no hemos aceptado que vienen a pedir hospitales, empresas eléctricas y ministerios a cambio de su voto”.

Esa noticia generó una serie de críticas contra Lasso en las redes sociales. A la constitucionalista Paulina Araujo le pareció mal que el Ejecutivo no sepa el proceso de denuncias presentadas, de las que Fiscalía pediría, luego investigar, un archivo. Además, "archiva un juez y puede declararla maliciosa o temeraria por mal usar vía penal".

Lo mismo opinó el constitucionalista Rafael Oyarte. "Lasso dijo abiertamente que asambleístas pedían dinero para votar: nunca denunció sino que envió un oficio a Fiscalía. Ahora cuenta que lo que dijo no lo conocía sino que le habían contado y que dejen no más. Ser creíble y responsable es básico, no hacer estos juegos".

