El CPCCS llama por tercera vez a la fiscal Diana Salazar por el presunto plagio de su tesis

La investigación sobre la tesis universitaria de Diana Salazar, titular de la Fiscalía General del Estado, continúa con la celebración de una nueva audiencia pública prevista para este viernes.

La audiencia tiene como objetivo exponer el proceso de auditoría que está realizando una comisión de la Universidad Central del Ecuador, donde Salazar se graduó como abogada.

La audiencia se llevará a cabo en el edificio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en Quito, por solicitud de Yuri Eduardo Chinga Arias, quien se identificó como veedor en Manabí.

Chinga Arias envió un oficio al presidente del CPCCS, Alembert Vera, el 20 de junio de 2023, solicitando la audiencia y convocando a la fiscal Diana Salazar para que exponga públicamente sobre el proceso de auditoría académica que investiga el presunto plagio en su tesis.

En su solicitud, Chinga pidió que se le permita el acceso a un espacio físico en las instalaciones del CPCCS y solicitó el acompañamiento del organismo para garantizar el ejercicio adecuado de su derecho. Además, solicitó que se facilite el recurso tecnológico necesario para permitir la participación virtual de personas de otras provincias.

La audiencia está programada para el viernes 23 de junio a las 10:00, según lo anunció Alembert Vera.

Esta sería la tercera jornada que se lleva a cabo en el Consejo de Participación Ciudadana para interrogar a la fiscal general, Diana Salazar, luego de que el colectivo Acción Jurídica Popular la acusara de plagiar su tesis en audiencias públicas realizadas el 1 y 2 de junio.

Salazar no asistió a las dos audiencias anteriores y ahora no se ha pronunciado si acudirá, aunque ya ha dicho que el CPCCS no tiene esa facultad.

El colectivo Acción Jurídica Popular la acusa de que su tesis universitaria contiene un 40% de plagio de artículos de internet, así como de presuntamente plagiar un libro y un artículo indexado presentados en el concurso de méritos para su elección en el cargo, algo que Salazar rechaza.

En relación a este caso, Acción Jurídica Popular extendió su denuncia a la Universidad Central del Ecuador, que a su vez formó una Comisión de Auditoría Académica para investigar los hechos.

Yuri Eduardo Chinga Arias, la misma persona que solicitó la audiencia en el CPCCS, también solicitó la formación de una veeduría ciudadana para observar el trabajo de la comisión académica de la Universidad Central.

El CPCCS aceptó la solicitud y está abierto el periodo de inscripciones hasta el 25 de junio, según lo establecido en el reglamento general de veedurías ciudadanas.