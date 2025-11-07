Política
07 nov 2025 , 06:44

La Corte Provincial de Azuay desconoció la asamblea en la que se eligió a Yuri Colorado como presidenta de la AME

Una sala especializada de la Corte Provincial de Azuay aclaró que siguen vigentes las medidas cautelares, impuestas el 10 de octubre, que impedían que una facción de alcaldes se autoconvoque y elija a nuevas autoridades.

   
  • La Corte Provincial de Azuay desconoció la asamblea en la que se eligió a Yuri Colorado como presidenta de la AME
    Yuri Colorado, alcaldesa de Muise.( Cuenta X AME )
La crisis política se mantiene en la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), por la elección de sus autoridades.

La mañana del 6 de noviembre, una sala especializada de la Corte Provincial de Azuay aclaró que siguen vigentes las medidas cautelares impuestas el 10 de octubre. Estas impedían que una facción de alcaldes se autoconvoque en Santa Clara, en la provincia de Pastaza, y elijan a las nuevas autoridades de la AME.

Revise: Un juez de Muisne suspende asamblea de la AME en medio de pugna por su presidencia

El alcalde de ese cantón, Rómulo Castro, apeló y pidió que se revoque la medida, pero su pedido fue rechazado por la Corte, que insistió en que las medidas cautelares emitidas no han dejado de estar vigentes y que "la autoconvocatoria ha sido suspendida desde el 10 de octubre del 2025 a las 15:13".

Caso omiso a una decisión judicial

Cinco días después de que las medidas cautelares fueron dictadas, un grupo de alcaldes se trasladó al cantón Carlos Julio Arosemena Tola, en Napo, y allí designaron a Yuri Colorado como presidenta de la AME.

Hicieron caso omiso a la decisión judicial, de primera instancia, que prohibía cualquier convocatoria que se realice antes del 18 de octubre, fecha en la que Patricio Maldonado, en su calidad de presidente de la AME, convocó al comité ejecutivo para elegir a la nueva directiva.

Lea más: Una fracción de la AME eligió a Yuri Colorado como su nueva presidenta; otro grupo advierte irregularidades en el proceso

Yuri Colorado, despacha desde la presidencia del edificio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, en Quito, y tiene las claves del Banco Central para administrar los recursos de la AME, que suman USD 8 millones.

En la resolución emitida este jueves, la sala especializada de la Corte Provincial de Azuay también resolvió prohibir cualquier convocatoria alterna a la generada por el Comité Ejecutivo, liderado por Patricio Maldonado. Además, ordenó la publicación de un extracto de este fallo en la página oficial de la AME y en medios de comunicación masivos y plataformas digitales "para evitar confusiones".

LEA: Disputa por la presidencia de la AME enfrenta a dos alcaldes y divide al municipalismo de Ecuador

Yuri Colorado no se ha pronunciado sobre esta sentencia y se prevé que Patricio Maldonado lo haga en las próximas horas.

