La Corte Provincial de Azuay desconoció la asamblea en la que se eligió a Yuri Colorado como presidenta de la AME

La crisis política se mantiene en la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), por la elección de sus autoridades.

La mañana del 6 de noviembre, una sala especializada de la Corte Provincial de Azuay aclaró que siguen vigentes las medidas cautelares impuestas el 10 de octubre. Estas impedían que una facción de alcaldes se autoconvoque en Santa Clara, en la provincia de Pastaza, y elijan a las nuevas autoridades de la AME.

El alcalde de ese cantón, Rómulo Castro, apeló y pidió que se revoque la medida, pero su pedido fue rechazado por la Corte, que insistió en que las medidas cautelares emitidas no han dejado de estar vigentes y que "la autoconvocatoria ha sido suspendida desde el 10 de octubre del 2025 a las 15:13".