17 oct 2025 , 21:24

Disputa por la presidencia de la AME enfrenta a dos alcaldes y divide al municipalismo de Ecuador

El conflicto por la presidencia de la AME enfrenta a Patricio Maldonado y Yuri Colorado, en una pugna que refleja alianzas cambiantes y tensiones políticas.

   
Adriana Bermeo
La elección del nuevo presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se realizará este sábado 17 de octubre en Tena, en medio de un complejo lío político. Dos alcaldes buscan mantenerse o asumir la dirección del organismo: Patricio Maldonado, de Nabón (Azuay), y Yuri Colorado, de Muisne (Esmeraldas).

El proceso se tensó luego de que, el pasado miércoles 15 de octubre, un grupo de alcaldes designara a Colorado como presidenta de la AME en una elección paralela, cuya legalidad ha sido cuestionada. Aun así, Maldonado, actual titular del gremio, insistirá en retener el cargo durante la jornada convocada oficialmente para este fin de semana.

Lea también: La AME dice que la elección de Yuri Colorado como presidenta es ilegal

La disputa enfrenta a dos figuras con trayectorias políticas distintas. Colorado inició su carrera en 2019 con la bandera de Alianza País, entonces liderada por Lenín Moreno, y obtuvo el segundo lugar en las elecciones de ese año con el 18 % de los votos. Cuatro años después, en 2023, alcanzó la alcaldía de Muisne con el respaldo del Partido Social Cristiano (PSC), al obtener el 26,8 % de los sufragios.

Actualmente, Colorado cuenta con el apoyo del Gobierno, pues su candidatura a la AME fue impulsada por el movimiento oficialista ADN, aunque el proceso ha sido objeto de reparos jurídicos. Su caso refleja un fenómeno político similar al ocurrido en la Prefectura de Esmeraldas, donde Roberta Zambrano, también electa por el PSC, se ha convertido en una aliada clave del régimen.

Ingeniera en Comercio Exterior, Colorado ha trabajado en distintas dependencias públicas desde 2015.

Por su parte, Patricio Maldonado no posee afiliación partidista formal, pero ha tenido un rol activo en asociaciones ganaderas de Azuay. En 2019 llegó a la Alcaldía de Nabón con el respaldo de la alianza 'Azuay, el futuro que soñamos', integrada por Democracia Sí y Ecuatoriano Unido, con la que logró el 29,2 % de los votos.

Revise además: La AME pide una prórroga para crear nuevos mecanismos de cobro de recolección de basura

En las elecciones de 2023 fue reelecto con el 46,5 %, esta vez apoyado por la coalición Azuay Ya, conformada por Centro Democrático, RETO, el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y CREO. Esa plataforma política lo llevó a presidir la AME, cargo que busca conservar este sábado en medio de una pugna que evidencia las fracturas internas del municipalismo ecuatoriano.

