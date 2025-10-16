La AME dice que la elección de Yuri Colorado como presidenta es ilegal

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) dijo que la elección de Yuri Colorado como presidenta es ilegal.

Ayer, miércoles 15 de octubre, una facción de la AME se autoconvocó en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola (Napo) para elegir nueva autoridad.

LEA: Una fracción de la AME eligió a Yuri Colorado como su nueva presidenta; otro grupo advierte irregularidades en el proceso

Unos 157 alcaldes eligieron a Yuri Colorado (Muisne), afín al Gobierno, como presidenta. Lo hicieron pese a que hay una resolución judicial que prohibía cualquier autoconvocatoria.

La AME dijo que eso "constituye un grave atentado a la democracia y el Estado de Derecho" y un "desacato a la orden judicial".

LEA: Elección de nueva autoridades genera controversia en la Asociación de Municipalidades del Ecuador

La convocatoria autorizada por la AME, que tiene a Patricio Maldonado (Nabón) como presidente, se realizará en Napo el 18 de octubre.

Maldonado ha encabezado los reclamos contra el Gobierno por la falta de pagos a municipios. Él criticó que personal del Ejecutivo estuvo presente en la sesión donde se nombró presidenta a Yuri Colorado.

La AME está constituida por 221 alcaldes y alcaldesas.

LEA: El Gobierno busca que una alcaldesa afín a ellos presida la Asociación de Municipalidades de Ecuador