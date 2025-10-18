La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) se mantiene con dos directivas

A pesar de existir una resolución judicial de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Muisne, en Esmeraldas, que disponía la suspensión de su reunión, alcaldesas, alcaldes y representantes de varios municipios del país llegaron este sábado a Tena, en Napo, para participar en la asamblea general extraordinaria convocada para la designación del comité ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), liderada por Patricio Maldonado, alcalde de Nabón.

“En el marco del derecho, no cabe una medida cautelar sobre una medida cautelar que está vigente. Por tanto, hemos realizado las debidas y respectivas consultas a los cuerpos jurídicos, quienes nos han manifestado que, al no tener ningún tipo de validez, nosotros podríamos acatar la disposición de la primera medida cautelar para garantizar el debido proceso”, indicó Maldonado.

La sesión prevista para elegir al nuevo comité ejecutivo quedó suspendida hasta que la Corte Provincial del Azuay —donde se tomó la primera medida judicial— emita su resolución.

