Política
18 oct 2025 , 19:04

La Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) se mantiene con dos directivas

Las autoridades actuales mantendrán sus funciones de forma prorrogada hasta la convocatoria de una nueva reunión extraordinaria, que deberá efectuarse dentro de las 72 horas posteriores al fallo judicial.

   
    user placeholder

    Televistazo
    Canal WhatsApp
    Newsletter

    A pesar de existir una resolución judicial de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Muisne, en Esmeraldas, que disponía la suspensión de su reunión, alcaldesas, alcaldes y representantes de varios municipios del país llegaron este sábado a Tena, en Napo, para participar en la asamblea general extraordinaria convocada para la designación del comité ejecutivo de la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), liderada por Patricio Maldonado, alcalde de Nabón.

    “En el marco del derecho, no cabe una medida cautelar sobre una medida cautelar que está vigente. Por tanto, hemos realizado las debidas y respectivas consultas a los cuerpos jurídicos, quienes nos han manifestado que, al no tener ningún tipo de validez, nosotros podríamos acatar la disposición de la primera medida cautelar para garantizar el debido proceso”, indicó Maldonado.

    La sesión prevista para elegir al nuevo comité ejecutivo quedó suspendida hasta que la Corte Provincial del Azuay —donde se tomó la primera medida judicial— emita su resolución.

    Lea más: Disputa por la presidencia de la AME enfrenta a dos alcaldes y divide al municipalismo de Ecuador

    Las autoridades acctuales de la AME mantienen funciones

    Mientras tanto, las autoridades actuales mantendrán sus funciones de forma prorrogada hasta la convocatoria de una nueva reunión extraordinaria, que deberá efectuarse dentro de las 72 horas posteriores al fallo judicial.

    Maldonado añadió: “No quisimos caer en esta disputa de que hoy elegimos un nuevo comité y hay dos comités paralelos. Definitivamente, el otro comité que eligieron en una reunión de amigos carece de todo sustento legal”.

    El evento se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad, con la presencia de 50 agentes policiales. El acceso fue controlado y restringido, permitiéndose el ingreso únicamente a los delegados acreditados.

    Revise además: Elección de nueva autoridades genera controversia en la Asociación de Municipalidades del Ecuador

    Esta directiva se mantiene en pugna con la designada el pasado miércoles, cuando otro grupo de alcaldes eligió como presidenta de la AME a la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado.

    Temas
    municipios de Ecuador
    AME
    municipios
    Tena
    Asociación de Municipalidades de Ecuador
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas