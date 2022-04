Corte Nacional de Justicia niega recurso de revisión planteado por Alexis Mera

El recurso de revisión presentado por el exsecretario jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, fue negado este lunes 25 de abril del 2022 por un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Actualmente, él se encuentra sentenciado a ocho años de cárcel por cohecho como parte del caso sobornos.

El fallo declara “inadmisible el recurso de revisión interpuesto por el sentenciado Alexis Mera Giler, al no estar fundamentado”. Él presentó el recurso el 1 de abril del presente año y el 19 del mismo mes la CNJ conformó el tribunal con los jueces Felipe Córdova (ponente), Luis Rivera y Byron Guillén.

En el 2020, Mera fue sentenciado a ocho años de prisión junto con el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas por cohecho. En la resolución también se deja “a salvo el derecho del sentenciado Alexis Mera Giler, la facultad reconocida y prevista en el artículo 659 del COIP a presentar el recurso de revisión por otra causal o sub causales previstas en el indicado cuerpo legal y desarrolladas en el del sub punto 5.3, en relación -a su vez- con el sub punto 4.4.3 de este auto”.