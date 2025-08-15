Corte Constitucional analizará demandas contra Ley de Integridad Pública el 27 de agosto

La <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gobierno-pide-corte-constitucional-aplazar-audiencia-inconstitucionalidad-ley-organica-de-servicio-publico-FI9930227 target=_blank>Corte Constitucional</a> (CC)</b> fijó para las <b>10:00 del miércoles 27 de agosto</b> la audiencia en la que se evaluarán las demandas de inconstitucionalidad contra la <b>Ley Orgánica de Integridad Pública</b>, una<b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/decanos-ocho-facultades-derecho-ecuador-corte-constitucional-independiente-imparcial-tecnico-BK9941535 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/reformas-establece-ley-integridad-publica-modifica-modelo-laboral-sector-publico-AJ9568130 target=_blank></a></b> <b></b>