La Corte Constitucional instalará el lunes la audiencia los argumentos a favor y en contra de la Ley de Inteligencia

La audiencia en la que se conocerán los argumentos a favor y en contra de la <a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ley-de-inteligencia&amp;ved=2ahUKEwjtmsrquLaPAxWHVTABHQgVI8oQFnoECBwQAQ&amp;usg=AOvVaw1p4uajhO7sSs8YGF-JVwAg>Ley de Inteligencia</a> se instalará este lunes en la Corte Constitucional. La norma enfrenta cuatro demandas de<a href=https://www.google.com/url?sa=t&amp;source=web&amp;rct=j&amp;opi=89978449&amp;url=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/organizaciones-ciudadanas-analizan-demanda-contra-ley-de-inteligencia-AA9516406&amp;ved=2ahUKEwiUs7fAuraPAxViTDABHVtQKpU4ChAWegQIGRAB&amp;usg=AOvVaw1Et374xD33yEr0gTDlk-OW></a> <a href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/ley-inteligencia-ecuador-interceptaciones-comunicaciones-IC9499129></a> <b><a href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ley-inteligencia-aprobada-77-votos-asamblea-nacional-JG9484029></a></b> <a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/ley-inteligencia-gastos-especiales-contraloria-MI9497860 target=_blank></a> <b></b> <b></b>