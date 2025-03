La Corte Constitucional admite a trámite demanda sobre uso de celulares

La Corte Constitucional tratará la demanda de la Inconstitucionalidad a la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar si es constitucional o inconstitucional la prohibición de uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el sufragio en las Juntas Receptoras del Voto (JRV).

Sin embargo, negó la suspensión temporal de la norma, es decir, que hasta que la Corte no resuelva, no se puede restringir que los ciudadanos tomen la foto a la papeleta. La norma está vigente hasta que la entidad resuelva si prohíbe o no.

La demanda será remitida al Pleno para saber si este tema será tratado con urgencia para que eso se resuelva antes del 13 de abril de 2025, día en que se llevará a cabo la segunda vuelta electoral.

