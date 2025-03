El Ministerio de Gobierno aplaude decisión del CNE de prohibir tomar fotos a la papeleta electoral

El @MinGobiernoEc aplaude la decisión del @cnegobec de prohibir celulares en las urnas. Esta medida garantiza un proceso electoral seguro, libre y sin presiones.

NO al voto extorsionado, NO al “voto vacunado”, NO al voto coaccionado.

Proteger la democracia debe ser la prioridad. pic.twitter.com/sa1M7fyQFz