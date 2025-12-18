Política
La pugna entre el correísmo y ADN bloquea el trabajo de sus bancadas en la Asamblea Nacional

La posibilidad de aprobar enmiendas, como propone el Ejecutivo, o la de levantar la reserva a documentos son ejemplos del bloqueo que afecta algunas funciones de la Asamblea debido a la pugna bipartidista interna.

   
La pugna entre correísmo y oficialismo complica el trabajo legislativo, y en algunos casos, lo bloquea.

La intención de Acción Democrática Nacional (ADN) de aprobar su enmienda para que los privados de libertad no sean parte de los grupos prioritarios se topa con una pared: el correísmo. Sin ellos no pueden conseguir los 101 votos para su aprobación.

Pero el bloqueo también es desde el otro lado. La intención de desclasificar el acuerdo de CNT con Healthbird, propuesta por el correísmo, depende del oficialismo. Necesitan 101 votos que no tienen.

La fiscalización de ministros es otra facultad infranqueable. Su censura requiere lo mismo: mayoría calificada. La Revolución Ciudadana depende igualmente de ADN.

"Es la posición tozuda del bloque de ADN de no transparentar las cosas", expresó el legislador correísta Franklin Samaniego, mientras que la parlamentaria oficialista Inés Alarcón expresó que la Asamblea Nacional debe optar por una fiscalización transparente, seria, responsable y "dejar de lado ya, como se ha venido utilizando, en periodos anteriores únicamente como un cheque en blanco para golpear a ministros o gobiernos".

Son ejemplos del bloqueo que vive la Asamblea para parte de sus funciones: cocinar su voto. Y tiene que ver con la polarización de los dos partidos mayoritarios en el legislativo. ADN y el correísmo siempre están en pugna.

El oficialismo con sus 78 votos tiene para aprobar leyes y resoluciones. Nada más. El correísmo con 63 no tiene opciones, y el Legislativo está al vaivén de los intereses de las dos tiendas políticas.

101 votos requieren también para aprobar los tratados internacionales. Al menos en eso sí estuvieron de acuerdo.

Este miércoles aprobaron el tratado para el comercio internacional de armas que impulsaba la ONU. Fue unánime. Fue también su última reunión presencial del año. Podría pensarse que es un buen augurio, pero hasta en la mayoría de abrazos y despedidas también estuvo cada quien con su grupo. Se van de vacaciones desde el lunes hasta Año Nuevo.

