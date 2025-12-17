ADN y correísmo aprobaron el Tratado sobre el Comercio de Armas en la Asamblea

Por unanimidad, el Pleno de la <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/asamblea-nacional target=_blank>Asamblea Nacional</a> aprobó este miércoles 17 de diciembre el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA). Este <b>instrumento jurídico internacional</b> está orientado a regular las <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/pelea-asambleistas-revolucion-ciudadana-adn-HD10576203 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/adn-reformas-coip-prescripcion-terrorismo-delincuencia-DC10569785 target=_blank></a>