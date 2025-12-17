ADN y correísmo aprobaron el Tratado sobre el Comercio de Armas en la Asamblea

Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles 17 de diciembre el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA).

Este instrumento jurídico internacional está orientado a regular las transferencias de armas convencionales y a fortalecer los controles estatales para prevenir y combatir el tráfico ilícito y el desvío de armamento hacia actividades criminales.

Hubo 143 votos a favor de los 143 asambleístas presentes. Es una de las pocas votaciones en las que la bancada de la Revolución Ciudadana (correísmo) y ADN han coincidido.

El pasado 20 de noviembre el presidente Daniel Noboa solicitó el trámite parlamentario del instrumento internacional. Para su aprobación debía pasar por la Asamblea Nacional.

"La adhesión al Tratado permitirá al Ecuador acceder a mecanismos de cooperación internacional, asistencia técnica, fortalecimiento institucional e intercambio de buenas prácticas en materia de control de armas, aspectos relevantes en el contexto de la lucha contra el crimen organizado transnacional", indicó la Asamblea Nacional en un comunicado.

