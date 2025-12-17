Política
Un asambleísta de la RC retó a pelear a uno de ADN en el Parlamento

El incidente ocurrió mientras se debatía el cambio del orden del día y quedó registrado en video.

   
    Según testigos, el asambleísta Héctor Rodríguez mencionó "Vamos afuera", mientras que Diego Franco asintió, pero finalmente fue frenado. ( Ecuavisa )
La Asamblea Nacional fue nuevamente escenario de un tenso enfrentamiento este miércoles 17 de diciembre, que también incluyó una invitación a pelear. El asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Héctor Rodríguez, retó al legislador de Acción Democrática Nacional (ADN), Diego Franco, en medio del debate por el cambio del orden del día propuesto por Esteban Torres, también de ADN.

La confrontación quedó registrada en un video. En este se observa a Rodríguez incitando a Franco, situación que fue contenida por la escolta legislativa y por otros asambleístas presentes en el pleno.

Según testigos, Rodríguez mencionó "Vamos afuera", mientras que Franco asintió, pero finalmente fue frenado.

Finalmente, la discusión no escaló a mayores, pues ambos legisladores terminaron apretándose las manos.

