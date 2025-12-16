ADN y correísmo acrecientan diferencias sobre reformas a privados de la libertad

La bancada oficialista ADN aprobó este 16 de diciembre una resolución que exhorta a las otras fuerzas políticas de la Asamblea Nacional a respaldar reformas que considera necesarias para combatir la inseguridad y fortalecer el sistema de justicia.

Los asambleístas del Gobierno buscan apoyo para que las personas privadas de la libertad no sean consideradas como grupo prioritario.

Sin embargo, sus argumentos no convencen a la Revolución Ciudadana (correísmo), fuerza política que votó en contra de la resolución.

LEA: Estos son los argumentos de ADN para que presos salgan de grupos de atención prioritaria

ADN tampoco tuvo el apoyo del Partido Social Cristiano (PSC) y de una parte de Pachakutik.

La bancada oficialista señaló al correísmo de "apoyar a los criminales. "En un momento en que el Ecuador exige definiciones claras frente a la violencia, la corrupción y la impunidad, ese bloque decidió colocarse del lado de los delincuentes", publicó el movimiento político en un comunicado.

Por ahora, la propuesta de sacar a los presos de los grupos prioritarios debe pasar el filtro de la Corte Constitucional. Si eso se logra, ADN necesitará el apoyo del correísmo para aprobar la reforma, algo que se ve difícil dadas sus diferencias.

LEA: ADN plantea reforma para que no prescriban los delitos de terrorismo y delincuencia organizada