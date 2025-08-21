Política
Contraloría hará control rutinario a talento humano de la Corte Constitucional

La Contraloría negó que su control tenga algún fin político.

   
    Fotografía del 27 de enero del 2025. Edificio de la Corte Constitucional ubicado en el norte de Quito
La Contraloría General del Estado hará un control de "rutina" a la administración de Talento Humano de la Corte Constitucional por el período comprendido entre el 1 de junio de 2021 y el 31 de julio de 2025.

En un documento que la Contraloría envió a la CC se indica que este examen especial tiene dos objetivos:

  • Comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas aplicables a la administración de talento humano y pago de nóminas
  • Verificar la propiedad y veracidad de los gastos realizados por la entidad relacionados con la administración de talento humano y nóminas

    • En redes sociales, este control generó suspicacias por una posible coerción a la Corte, dada la tensión entre el Gobierno y el máximo órgano de interpretación constitucional.

    A toda esta situación abonó que el Ministerio de Energía pidió el desalojo del edificio de la Corte Constitucional, pero la cartera de Estado reculó y dejó insubsistente su pretensión.

    La Contraloría negó que examen tenga algún fin político y dijo a Televistazo que la acción de control a la Corte Constitucional está planificada dentro del Plan Anual de Control

    "(...) el componente de Talento Humano se revisa de manera periódica dentro del ámbito de administración pública. En este sentido, reitero que es una acción de control del programa y de rutina", comunicaron.

